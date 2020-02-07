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Число инфицированных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 61

По состоянию на 6 февраля на судне Diamond Princess, которое стоит на карантине у побережья Японии, было выявлено 20 зараженных новым китайским коронавирусом. После того как тесты были проведены еще 171 человеку, медики обнаружили 41 новый случай заражения.

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Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV
Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV
Фото: ЕРА

Число зараженных китайским коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Иокогама в Японии, составило 61. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По состоянию на 6 февраля на судне было 20 зараженных, их перевезли на берег.

После того как тесты были проведены еще 171 человекк, медики выявили 41 новый случай заражения. 

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Инфицированных среди украинцев нет.

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. 

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 6 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.

Теги: медицина, Япония, карантин, украинцы, медики, лайнер, круизный лайнер, коронавирус 2019-nCoV
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