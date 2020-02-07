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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зеленский отправился в Италию, ликвидирован главарь "Аль-Каиды на Аравийском полуострове". Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 7 февраля.

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Зеленский встретился с Конте
Зеленский встретился с Конте
Фото: president.gov.ua

Зеленский нанес визит в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля начал визит в Италию. Во время переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте украинская сторона подняла вопрос закрытия "представительств" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Также поднимался вопрос возвращения в Украину бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы по делу о гибели на Донбассе фотографа Андреа Роккелли. Кроме этого, обсуждалось развитие сотрудничества в ряде сфер.

Кокусы демократов в Айове выиграл Буттиджич

38-летний Пит Буттиджич стал победителем кокусов Демократической партии в Айове (первых собраний избирателей) в ходе отбора кандидата от Демократической партии США на выборы президента в 2020 году. Примерно одинаковый показатель с Буттиджичем показал 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Третье место заняла сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, четвертым стал экс-вице-президент Джо Байден.

В РФ разбился депутат Госдумы

Вертолет Bell 407, принадлежащий депутату Государственной думы России, миллионеру Айрату Хайруллину, упал в Татарстане. Смерть депутата подтвердил источник издания РБК.

Тарифы на холодную воду повысили

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 4 февраля одобрила решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине. Тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 15–20% в зависимости от региона.

Ликвидирован главарь "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

Американские военные по указанию президента Дональда Трампа провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был убит главарь террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касим аль-Райми. 

Умер врач, предупреждавший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который одним из первых сообщил о коронавирусе и пытался предупредить других медиков, за что был наказан местной полицией, скончался от коронавируса утром 7 февраля.

Теги: Россия, США, Аль-Каида, Италия, Владимир Зеленский, Джузеппе Конте, Пит Буттиджич, коронавирус 2019-nCoV, холодная вода
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