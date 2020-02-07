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Выборы в США. Кокусы демократов в Айове выиграл открытый гей Буттиджич

3 февраля в штате Айова прошли первые кокусы Демократической партии США – собрания для первичного выдвижения кандидатов от политсилы на президентские выборы 2020 года. Только вечером 6 февраля были опубликованы данные кокусов. Экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич ненамного опередил сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

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Буттиджич хочет бросить вызов Трампу
Буттиджич хочет бросить вызов Трампу
Фото: ЕРА

38-летний Пит Буттиджич стал победителем кокусов Демократической партии в Айове (первых собраний избирателей) в ходе отбора кандидата от Демократической партии США на выборы президента в 2020 году. По данным комитета Демпартии в штате, примерно одинаковый показатель с Буттиджичем показал 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Третье место заняла сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, четвертым стал экс-вице-президент Джо Байден.

Буттиджич в своем Twitter призвал демократов присоединяться к созданию движения, которое "объединит нас и одолеет [президента] Дональда Трампа".

До 1 января Буттиджич был мэром города Саут-Бенд, штат Индиана. Он бывший военный, семь месяцев служил в Афганистане, владеет семью языками.

В 2015 году в интервью газете South Bend Tribune он заявил, что является геем. В 2018 году Буттиджич и его партнер Честен Глезман поженились.

В январе 2019 года Буттиджич сообщил, что собирается выдвигаться кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2020 года. Официально о начале своей кампании он объявил 14 апреля 2019 года.

Кокусы в Айове сопровождались скандалом. Опрос членов партии прошел еще 3 февраля, но 100% карточек для голосования были подсчитаны только к вечеру 6 февраля. В Демократической партии опровергали вероятность взлома компьютерной сети и ссылались на "технические сбои".

Кокусы республиканцев в Айове, которые также прошли 3 февраля, выиграл Трамп. Его единственным соперником был экс-конгрессмен Билл Уэлд, сообщил телеканал NBC.

11 февраля пройдут первые праймериз Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир. Кандидат от политсилы на выборы будет объявлен в июле.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.

Теги: Дональд Трамп, скандал, выборы в США, Айова, Берни Сандерс, Демократическая партия, Пит Буттиджич
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