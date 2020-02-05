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Хаос в Айове. Вторые сутки не удается подсчитать голоса на кокусах Демократической партии США

3 февраля в американском штате Айова прошли первые кокусы Демократической партии – собрания для первичного выдвижения кандидатов от политсилы на президентские выборы 2020 года. Среди лидеров – Пит Буттиджич и Берни Сандерс. Из-за технических сбоев окончательные итоги кокусов до сих пор не обнародованы.

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Кокусы в Айове положили начало президентской кампании в США
Кокусы в Айове положили начало президентской кампании в США
Фото: ЕРА

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс показали лучшие результаты на первых кокусах (собраниях избирателей) в ходе отбора кандидата от Демократической партии США на выборы президента в 2020 году. Об этом вечером 4 февраля сообщил телеканал CNBC.

При этом подвести итоги первичного выдвижения кандидатов вторые сутки не представляется возможным. Окончательные данные поступили только с 71% участков. Все сведения электронной системы сверяются с бумажными носителями.

В Демократической партии опровергли вероятность взлома компьютерной сети и ссылаются на "технические сбои".

По сведениям телеканала, третий результат на кокусах показала сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, четвертый – экс-вице-президент Джо Байден.

В сельскохозяйственном штате проживает менее одного процента населения страны, это в основном белые американцы, поэтому Айова не отражает свойственное стране расовое и этническое разнообразие. Однако четыре раза подряд кандидатом от Демократической партии на выборах президента становился победитель кокусов в Айове.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал демократов: "Демократические кокусы стали настоящей катастрофой. Ничего не работает, точно так же, как было, когда они управляли страной".

11 февраля пройдут первые праймериз Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир. Кандидат от политсилы на выборы будет объявлен в июле.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.

Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США, Айова, Берни Сандерс, Демократическая партия, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич
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