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Байден назвал Мишель Обаму претендентом на пост вице-президента США

Бывшая первая леди США Мишель Обама может стать новым вице-президентом страны, уверен член Демократической партии Джо Байден.

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Демократ и кандидат в президенты США Джо Байден назвал экс-первую леди вероятным кандидатом на пост вице-президента
Демократ и кандидат в президенты США Джо Байден назвал экс-первую леди вероятным кандидатом на пост вице-президента
Фото: EPA

Бывший вице-президент США, член Демократической партии Джо Байден предпочел бы, чтобы бывшая первая леди Мишель Обама стала следующим вице-президентом. Об этом Байден заявил во время визита в город Маскатин, штат Айова, сообщило 28 января издание The Hill.

Один из избирателей спросил Байдена, как он рассматривает возможность назначения Обамы судьей Верховного суда, на что экс-вице-президент заявил, что хотел бы этого, но не думает, что такое случится. Тогда избиратель уточнил, о каком именно Обаме идет речь. Байден ответил, что, по его мнению, "Мишель станет вице-президентом".

Ранее Байден заявлял, что в случае победы на президентских выборах, он готов рассматривать на пост вице-президента представителя Республиканской партии. Сам Байден является демократом.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Среди основных кандидатов — нынешний глава США Дональд Трамп, который ранее заявлял, что уверен в своей победе, бывший член Палаты представителей Джо Уолш, Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Бенри Сандерс.

Теги: Джо Байден, Мишель Обама, Дональд Трамп, выборы в США
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