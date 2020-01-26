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Адвокат Трампа считает, что процесс импичмента может повлиять на следующие президентские выборы

Адвокат президента США Дональда Трампа Пэт Чиполлоне заявил, что, не разрешив Трампу баллотироваться на следующих выборах, представители Демократической партии могут совершить "самое массовое вмешательство в выборы в американской истории".

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Импичмент Трампа уже начали рассматривать в Сенате
Импичмент Трампа уже начали рассматривать в Сенате
Фото: EPA

Адвокат президента США Дональда Трампа Пэт Чиполлоне считает, что процесс импичмента может создать "опасный прецедент" в год президентских выборов в США. Об этом он сказал 24 января, пишет Reuters.

Чиполлоне заявил, что, не разрешив Трампу баллотироваться на следующих выборах в 2020 году, представители Демократической партии могут совершить "самое массовое вмешательство в выборы в американской истории".

Агентство отметило, что статьи об импичменте против Трампа призывают не только к его отстранению от должности, но и к лишению его права занимать "любую должность чести, доверия или прибыли в Соединенных Штатах".

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Теги: Сенат США, Дональд Трамп, адвокат, выборы президента США 2020, импичмент Трампа
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