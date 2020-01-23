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45 республиканцев в Сенате готовы отклонить обвинения демократов против Трампа – сенатор

От пяти до восьми сенаторов-республиканцев хотят получить больше информации от демократов в рамках расследования процедуры об импичменте президента США Дональда Трампа, остальные 45 республиканцев хотят отклонить все обвинения и завершить процесс, заявил сенатор Рэнд Пол.

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Сенатор Пол заявил, что намерен давить не сенаторов, чтобы скорее завершить процесс импичмента
Сенатор Пол заявил, что намерен давить не сенаторов, чтобы скорее завершить процесс импичмента
Фото: ЕРА

45 сенаторов-республиканцев в американском Сенате готовы отклонить обвинения против президента Дональда Трампа в процессе об импичменте и завершить его. Об этом заявил поддерживающий американского президента сенатор Рэнд Пол, пишет The Washington Post.

По его словам, от пяти до восьми сенаторов-республиканцев хотят знать больше информации от демократов.

Пол сказал, что готов настаивать на завершении процесса против Трампа, однако для этого пока не хватает голосов.

Сенатор подчеркнул, что будет продолжать оказывать давление на своих коллег, чтобы они отказались от судебного разбирательства.

Республиканцев в Сенате 53, демократов – 47. Чтобы закончить процедуру разбирательства в вопросе импичмента Трампа, необходимо простое большинство голосов – 51.

18 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением" в ходе общения с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Законодатели Палаты представителей внесли в верхнюю палату статьи обвинения. 18 января 2020 года члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Республиканцы в Сенате отвергли все предложения демократов по регламенту. Сенаторы также отклонили три разных предложения лидера демократического меньшинства Чака Шумера затребовать повесткой у Белого дома, Государственного департамента и административно-бюджетного управления документы и информацию, касающиеся контактов Трампа с Украиной.

Теги: США, Сенат США, Дональд Трамп, Республиканская партия, Рэнд Пол, обвинения, Демократическая партия, импичмент Трампа
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