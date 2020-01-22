Импичмент Трампа. Сенат отказался затребовать у Белого дома документы о возможном давлении на Украину

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер внес поправку к регламенту процесса по делу импичмента, предусматривающую запрос документов о предполагаемом давлении президента США Дональда Трампа на украинские власти. Поправка не набрала нужное число голосов.

Шумеру не удалось добиться принятия своих поправок Фото: ЕРА

Сенат Конгресса США большинством голосов отверг поправки лидера демократического меньшинства Чака Шумера к регламенту процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, об этом сообщает "Голос Америки".

Шумер предложил потребовать от Белого дома передать документы, касающиеся предполагаемого давления Трампа на власти Украины, а также вручить повестки сотрудникам Государственного департамента США, обязывающие их дать показания в процессе. Представители демократов указывали, что давление заключалось в выдвижении особых условий встречи Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, а также предоставлении Украине военной помощи.

Обе поправки были отвергнуты республиканцами, которые составляют большинство в Сенате. За их принятие проголосовало 47 демократов. Все 53 республиканца отказались поддержать предложение Шумера.

21 января в Сенате США началось заседание в форме судебного процесса по вопросу импичмента президента Дональда Трампа.

18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением" в ходе общения с Зеленским, а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.