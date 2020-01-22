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Импичмент Трампа. Республиканцы в Сенате отклонили все предложения демократов по регламенту

Представители демократического меньшинства в Сенате потребовали провести несколько голосований по представлению доказательств и вызову свидетелей, чтобы зафиксировать позицию республиканцев в начале судебного процесса по импичменту президента Дональда Трампа. Трижды поправки к регламенту отклонялись.

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Сенат приступил к рассмотрению вопроса импичмента по существу
Сенат приступил к рассмотрению вопроса импичмента по существу
Фото: ЕРА

Контролируемый республиканцами Сенат Конгресса США заблокировал инициативы демократов по изменению регламента разбирательства по импичменту президента Дональда Трампа, сообщает "Голос Америки".

Сенаторы отклонили три разных предложения лидера демократического меньшинства Чака Шумера затребовать повесткой у Белого дома, Государственного департамента и административно-бюджетного управления документы и информацию, касающиеся контактов Трампа с Украиной.

Законодатели голосовали в соответствии со своей партийной принадлежностью: 53 голоса "за" при 47 "против".

С таким же результатом сенаторы отвергли предложение направить повестку для дачи показаний главе аппарата Белого дома Мику Малвейни.

Демократы заявили, что потребовали провести несколько голосований по представлению доказательств и вызову свидетелей, чтобы зафиксировать позицию республиканцев по этому вопросу.

21 января до позднего вечера конгрессмены обсуждали регламент процесса импичмента, который, согласно закону проходит в форме судебного слушания. Председательствует на специальном заседании Сената глава Верховного суда США Джон Робертс.

Каждая сторона разбирательства имеет три дня на вступительные заявленияперед тем, как будут рассмотрены документальные доказательства и допрошены свидетели, заявил лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл.

18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением" в ходе общения с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Законодатели Палаты представителей внесли в верхнюю палату статьи обвинения. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Теги: Сенат США, Республиканская партия, Демократическая партия, Чак Шумер, Митч Макконнелл, импичмент Трампа
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