Зеленский о вероятном давлении со стороны Трампа: Я по поводу давления в своей жизни слышал только от бабушки

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на него сложно давить. Он отметил, что стенограмма его разговора с президентом США Дональдом Трампом стала "популярным чтивом".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому "9 каналу", которое вышло 24 января, сказал, что пытался сделать все, чтобы Украина не была вовлечена в американские внутриполитические вопросы.

На вопрос, оказывал ли на него давление президент США Дональд Трамп, Зеленский ответил: "Я, вообще, в своей жизни по поводу давления слышал только от своей бабушки, которая жила с нами. Я, вообще, жил с двумя бабушками и все время им мерил давление, потому что они страдали там и сахарным диабетом и высокое было давление. Я, в принципе, давление по поводу себя ощущал вот в юности, и только ссылаясь вот на такие истории. На меня очень, в принципе, сложно давить, я не про свою крепость какую-то там, я не про свои характеристики".

Зеленский заявил о важности хороших отношений между Украиной и США.

"Выборы – это политический вопрос. И точно не вопрос Украины, а вопрос США. Их президент, их народ – выбирайте, кого хотите, мы поддержим ваш выбор. Я понимал, что там после нашего звонка вытягивается какая-то история. Я делал все, чтобы Украину не втягивали в этот политический вопрос, потому что между странами, уважающими друг друга, независимо от национальности, вероисповедания и ширины, важности, ядерности или безъядерности, важны отношения только экономические и геополитические. А я считаю, что в этих двух направлениях: направлениях экономики и геополитики – у нас с США все нормально", – сказал президент.

По его словам, отношения между странами в этих аспектах нужно только улучшать.

"Весь текст разговора (стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским от 25 июля 2019 года. – "ГОРДОН"), насколько я знаю, все читали. Это популярное чтиво, я так понимаю, что Соединенные Штаты могли бы это как бестселлер потом продать, и продадут! Они на всем делают деньги. Вот. Поэтому больше, чем там было, мне просто добавить нечего. Ну, окей, мы говорили на все темы, это знакомство, по большому счету. Это был второй звонок. Первый раз он меня поздравлял с победой. Ну больше мне добавить нечего", – сказал Зеленский.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Республиканцы в Сенате отвергли все предложения демократов по регламенту. Сенаторы также отклонили три разных предложения лидера демократического меньшинства Чака Шумера затребовать повесткой у Белого дома, Государственного департамента и административно-бюджетного управления документы и информацию, касающиеся контактов Трампа с Украиной.