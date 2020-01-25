Трамп стал первым президентом США, посетившим марш против абортов

По словам американского президента Дональда Трампа, "у нерожденных детей еще никогда не было более сильного защитника в Белом доме".

Трамп: Мы здесь по очень простой причине: защищать право каждого ребенка, рожденного и не родившегося, реализовать свой Богом данный потенциал Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп принял участие в 47-м "Марше за жизнь" в Вашингтоне, участники которого выступают против абортов в стране. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам Трампа, для него большая честь быть первым президентом в истории, который посетил "Марш за жизнь".

По словам американского президента, "у нерожденных детей еще никогда не было более сильного защитника в Белом доме".

"Мы здесь по очень простой причине: защищать право каждого ребенка, рожденного и не родившегося, реализовать свой Богом данный потенциал... Все мы здесь сегодня понимаем вечную истину: каждый ребенок – это драгоценный и священный дар от Бога. Вместе мы должны защищать и беречь достоинство и святость каждой человеческой жизни. Когда мы видим образ младенца в утробе матери, мы видим величие Божьего творения. Когда мы держим новорожденного на руках, мы знаем о бесконечной любви, которую каждый ребенок приносит в семью. Когда мы наблюдаем за ростом ребенка, мы видим великолепие, исходящее от каждой человеческой души. Одна жизнь меняет мир", – заявил президент США.

По словам Трампа, он с начала работы на посту президента уведомил Конгресс, что ветирует любой закон, который смягчит политику против абортов или будет "поощрять разрушение человеческой жизни".

Он также обвинил представителей Демократической партии в Конгрессе в том, что почти каждый из них "поддерживает финансируемые налогоплательщиками аборты вплоть до момента рождения ребенка".

Как сообщает CNN, марш проводится с 1974 года и обычно собирает около 100 тыс. человек. Акция проходит в день, когда в 1973 году Верховный суд США легализовал аборты в общенациональном масштабе.

В этом году многие прибыли из других городов и штатов. Участники держали плакаты "Люби жизнь, выбери жизнь", "Спасите маленьких людей" и другие.

В последние годы отдельные штаты начали запрещать или существенно ограничивать право на аборты. В 2018–2019 годах ограничения ввели в Айове, Кентукки, Миссисипи, Огайо, Джорджии, Миссури и Алабаме. При этом в некоторых штатах аборт делать запрещено даже в случае, если женщина забеременела в результате изнасилования.