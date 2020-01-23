Трамп собирается на марш в поддержку запрета абортов. За 47 лет его не посетил ни один президент США

В пятницу, 24 января, в США пройдет ежегодный марш за запрет абортов. Президент США Дональд Трамп пообещал присутствовать на нем.

Президент США Дональд Трамп в эту пятницу планирует посетить ежегодную акцию за запрет абортов в Вашингтоне. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Увидимся в пятницу... Много народа!"— написал Трамп, ретвитнув анонс "Марша за жизнь".

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

Ни один президент лично не присутствовал на марше за всю его 47-летнюю историю. Бывшие президенты-республиканцы, отмечает NYT, демонстрировали свою поддержку “менее заметными способами“.

"Марш за жизнь" ежегодно собирает противников абортов, принадлежащих к религиозным и консервативным общественным организациям. Акция проходит в день, когда в 1973 году Верховный суд США легализовал аборты в общенациональном масштабе.

В последние годы отдельные штаты начали запрещать или существенно ограничивать право на аборты. В 2018–2019 годах ограничения ввели в Айове, Кентукки, Миссисипи, Огайо, Джорджии, Миссури и Алабаме. При этом в некоторых штатах аборт делать запрещено даже в случае, если женщина забеременела в результате изнасилования.