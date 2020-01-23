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Трамп собирается на марш в поддержку запрета абортов. За 47 лет его не посетил ни один президент США

В пятницу, 24 января, в США пройдет ежегодный марш за запрет абортов. Президент США Дональд Трамп пообещал присутствовать на нем.

Президент США Дональд Трамп 24 января посетит марш за запрет абортов
Президент США Дональд Трамп 24 января посетит марш за запрет абортов
Фото: realdonaldtrump / Instagram

Президент США Дональд Трамп в эту пятницу планирует посетить ежегодную акцию за запрет абортов в Вашингтоне. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Увидимся в пятницу... Много народа!"— написал Трамп, ретвитнув анонс "Марша за жизнь".

Ни один президент лично не присутствовал на марше за всю его 47-летнюю историю. Бывшие президенты-республиканцы, отмечает NYT, демонстрировали свою поддержку “менее заметными способами“.

"Марш за жизнь" ежегодно собирает противников абортов, принадлежащих к религиозным и консервативным общественным организациям. Акция проходит в день, когда в 1973 году Верховный суд США легализовал аборты в общенациональном масштабе.

В последние годы отдельные штаты начали запрещать или существенно ограничивать право на аборты. В 2018–2019 годах ограничения ввели в Айове, Кентукки, Миссисипи, Огайо, Джорджии, Миссури и Алабаме. При этом в некоторых штатах аборт делать запрещено даже в случае, если женщина забеременела в результате изнасилования.

Теги: США, аборт, Дональд Трамп
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