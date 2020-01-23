Трамп установил свой новый рекорд по количеству постов в Twitter

22 января президент США Дональд Трамп опубликовал более 140 твитов, среди которых – более 120 ретвитов. Это произошло на фоне рассмотрения в Сенате импичмента, а также второго дня Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент США Дональд Трамп 22 января побил собственный рекорд по количеству постов в Twitter. Об этом пишет Politico.

22 января Трамп опубликовал более 140 твитов, среди которых – более 120 ретвитов. Это произошло на фоне рассмотрения в Сенате импичмента, а также второго дня Всемирного экономического форума в Давосе.

В частности, он написал "Никакого давления" во время слушаний в Сенате, очевидно, имея в виду, что не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского.

“NO PRESSURE” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

Предыдущий суточный рекорд Трампа составлял 123 сообщения, он был установлен 12 декабря 2019 года.

Трамп активно ведет страницу в Twitter. По состоянию на 23 января у него в соцсети 71,5 млн подписчиков.