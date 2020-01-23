Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Трамп установил свой новый рекорд по количеству постов в Twitter

22 января президент США Дональд Трамп опубликовал более 140 твитов, среди которых – более 120 ретвитов. Это произошло на фоне рассмотрения в Сенате импичмента, а также второго дня Всемирного экономического форума в Давосе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп установил рекорд в Twitter
Трамп установил рекорд в Twitter
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 22 января побил собственный рекорд по количеству постов в Twitter. Об этом пишет Politico.

22 января Трамп опубликовал более 140 твитов, среди которых – более 120 ретвитов. Это произошло на фоне рассмотрения в Сенате импичмента, а также второго дня Всемирного экономического форума в Давосе.

В частности, он написал "Никакого давления" во время слушаний в Сенате, очевидно, имея в виду, что не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Предыдущий суточный рекорд Трампа составлял 123 сообщения, он был установлен 12 декабря 2019 года.

Трамп активно ведет страницу в Twitter. По состоянию на 23 января у него в соцсети 71,5 млн подписчиков.

Теги: США, Twitter, рекорд, Дональд Трамп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз
Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS