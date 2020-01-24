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Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом

Между президентом Дональдом Трампом и Facebook существует "неформальная операция взаимопомощи" либо какое-то соглашение, которое будет работать в пользу Трампа на выборах президента США в 2020 году. Такое мнение высказал американский финансист Джордж Сорос.

Сорос считает, что Facebook на выборах президента будет работать в пользу Трампа
Сорос считает, что Facebook на выборах президента будет работать в пользу Трампа
Фото: ЕРА

Американский финансист Джордж Сорос обвинил социальную сеть Facebook в сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, пишет Bloomberg.

Он высказал мнение, что между Трампом и Facebook существует "неформальная операция взаимопомощи" либо какое-то соглашение.

Сорос считает, что Facebook в ходе избирательной кампании на выборах президента США в 2020 году будет работать в пользу Трампа, а тот, в свою очередь, будет защищать Facebook.

Финансист также назвал американского президента нарциссом и обвинил в мошенничестве.

В Facebook в декабря 2019 года рассказали, что в соцсети и в Instagram удалили более полутысячи фальшивых учетных записей, агитирующих за Трампа.

Джордж Сорос – финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма". Создатель сети благотворительных организаций, известных как "Фонд Сороса". На сентябрь 2019 года его состояние оценивается в $8,3 млрд.

Теги: Facebook, Джордж Сорос, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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