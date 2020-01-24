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Сорос о Трампе: Мошенник и абсолютный нарцисс

Американский финансист Джордж Сорос раскритиковал президента США Дональда Трампа, назвав его нарциссом и обвинив в мошенничестве.

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Сорос: Последующие несколько лет будут определять судьбу всего мира
Сорос: Последующие несколько лет будут определять судьбу всего мира
Фото: ЕРА

Американский финансист Джордж Сорос в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что президент США Дональд Трамп – "мошенник и абсолютный нарцисс". Об этом сообщает Bloomberg.

Сорос назвал чрезвычайной ситуацию в области климата и высказал мнение, что политическая ситуация в мире дошла до состояния критической. Он обвинил в этом национализм и авторитарные правительства.

Финансист предположил, что последующие несколько лет будут определять судьбу всего мира.

Он сказал, что выделит $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата. 

Университетская сеть "Открытое общество", открытая в сотрудничестве с поддерживаемым Соросом Центрально-Европейским университетом, создаст международную платформу для обучения и исследований. 

Джордж Сорос – финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма". Создатель сети благотворительных организаций, известных как "Фонд Сороса". На сентябрь 2019 года его состояние оценивается в $8,3 млрд.

Теги: США, образование, климат, Давос, Джордж Сорос, финансирование
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