Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиомемуары

Жена 44-го президента США Барака Обамы Мишель выиграла “Грэмми” в номинации “Лучший альбом разговорного жанра“.

Жена 44-го президента США Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиоверсию автобиографической книги “Становление“. 62-я церемония “Грэмми” состоялась 26 января, сообщается на официальном сайте премии.

Обама выиграла в номинации “Лучший альбом разговорного жанра” за мемуары, опубликованные осенью 2018 года. В Украине книга бывшей первой леди США поступила в продажу весной 2019 года.

В мемуарах Обама рассказывает, что родила дочерей Малию и Сашу благодаря искусственному оплодотворению, а ее первая беременность закончилась выкидышем. В книге Мишель Обама также признается, что никогда не простит нынешнему президенту США Дональду Трампу нежелание признавать, что Барак Обама родился в США.

Для супругов Обама эта награда стала третьей “Грэмми“. Барак Обама получал золотой граммофон в 2005 и 2007 годах в той же номинации, что и его жена: наград удостоились аудиокнили Dreams From My Father и The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream.

В 2019 году в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" победила аудиоверсия книги 39-го президента США Джимми Картера "Вера: Путешествие для всех".

Премия "Грэмми" учреждена Американской академией звукозаписи в 1958 году. Победителям премии вручаются статуэтки в виде золотого граммофона.