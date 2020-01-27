Названы победители премии "Грэмми"

Триумфатором премии "Грэмми" в 2020-м году стала певица Билли Айлиш.

В ночь на 27 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Имена победителей разместили на официальном сайте премии.

18-летняя американская певица Билли Айлиш победила в категориях "Альбом года" (When We All Fall Asleep), "Лучший поп-альбом" (Where Do We Go?), "Песня года" и "Запись года" (Bad Guy), а также "Лучший новый артист". Брат исполнительницы, Финнеас О’Коннел получил приз как продюсер года.

Американская певица Lizzo получила призы в номинациях "Лучшее сольное поп-исполнение" (Truth Hurts), "Лучшее традиционное R&B-исполнение" (Jerome) и "Лучший современный urban-альбом" (Cuz I Love You).

Трек Old Town Road американского рэпера Lil Nas X одержал победу в категориях "Лучшее поп-исполнение в дуэте" и "Лучшее музыкальное видео".

Лауреатами в категории "Лучший рэп-альбом" стали Tyler, The Creator (Igor), в категории "Лучший рок-альбомом" – Cage The Elephant (Social Cues), "Лучший альтернативный альбом" – The Vampire Weekend (Father Of The Bride).

Британская группа The Chemical Brothers победила в категориях "Лучшая танцевальная запись" и "Лучший электронный альбом" (No Geography).

Американская певица Бейонсе получила приз за музыкальный фильм" (Homecoming), который назвали лучшм в своей категории.

Премию в номинации "Лучший сборник классической музыки" вручили украинке Наде Шпаченко за альбом The Poetry Of Places, записанный вместе с американскими музыкантами Джоном Пирсом Мартином, Ником Терри и Кори Хиллзом.

Лучшим альбомом разговорного жанра назвали аудиомемуары Becoming бывшей первой леди США Мишель Обамы.

Приз за лучший саундтрек получил исландский композитор Хильдур Гуднадоуттир за музыку к сериалу "Чернобыль".

Церемония "Грэмми", состоявшаяся 26 января 2020 года, была 62-й..

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.