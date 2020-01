Американская пианистка украинского происхождения номинирована на "Грэмми"

Американская пианистка украинского происхождения Надежда Шпаченко претендует на "Грэмми" в категории "Лучший сборник классической музыки". Марина и Виктор Ледин, спродюсировавшие альбом Шпаченко, номинированы на награду в категории "Продюсер года в классической музыке".

Пианистку из Клермонта, уроженку Украины Надежду Шпаченко номинировали на музыкальную премию "Грэмми 2020" в категории "Классическая музыка". Об этом сообщило издание Claremont Courier. Полный список номинантов опубликован на сайте "Грэмми".

Шпаченко претендует на премию в номинации "Лучший сборник классической музыки" за альбом The Poetry Of Places.

Кроме того, Марина и Виктор Ледин, спродюсировавшие альбом Шпаченко, номинированы на награду в категории "Продюсер года в классической музыке".

Это уже третья номинация пианистки на "Грэмми" (с учетом номинации продюсеров; в 2016 году дебютный альбом Шпаченко Woman at the New Piano тоже номинировался в категории "Лучший сборник классической музыки").

42-летняя Шпаченко родилась в Украине, в тогдашнем Советском Союзе. В 1994 году перехала в Соединенные Штаты, чтобы получить степень бакалавра в частной музыкальной школе в Кембридже, штат Массачусетс. Claremont Courier отмечает, что последние 14 лет она живет в Клермонте (Калифорния).

Шпаченко – профессор музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В Америке она известна активным исполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Премия "Грэмми" вручается ежегодно с 1958 года американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. В 2020 году по количеству представленных категорий лидирует Lizzo – американская певица появляется в списке восемь раз. Вслед за ней идут Билли Айлиш и Lil Nas X. Церемония награждения "Грэмми" в этом году назначена на 26 января – шоу пройдет в лос-анджелесском комплексе Staples Center.