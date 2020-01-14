The Chain. Обладатели "Грэмми" Evanescence выпустили клип. Видео
Американская группа Evanescenc, обладатель премии "Грэмми", на своем YouTube-канале презентовала клип на песню The Chain. Трек стал первым после восьмилетнего перерыва в творчестве коллектива. "Стихи создают чувство, будто мы вместе противостоим могущественной силе, которая хочет оторвать нас друг от друга, возможно, даже изнутри. Мне очень хотелось передать это чувство в композиции", – прокомментировала премьеру солистка Evanescence Эми Ли. В ролике показано выступление группы. При этом использованы красные фильтры и спецэффекты в виде огня. Трек The Chain станет музыкальным сопровождением компьютерной игры Gears 5.
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