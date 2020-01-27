Билли Айлиш, Lizzo, Lil Nas X, Надя Шпаченко, DJ Khaled. В Лос-Анджелесе вручили "Грэмми". Фоторепортаж
26 января в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Снимки победителей опубликовало фотоагентство EPA. Наибольшее количество призов – пять – получила 18-летняя американская певица Билли Айлиш. Также лауреатами стали брат Айлиш, Финнеас О’Коннел, получивший приз как продюсер года, украинская пианистка Надя Шпаченко, американские исполнители Lizzo, Lil Nas X, DJ Khaled. Подробнее о победителях "Грэмми 2020" можно узнать ЗДЕСЬ.
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