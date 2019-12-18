Айлиш показала, как выглядела ребенком

Американская певица Билли Айлиш разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена ребенком.
В ролике она играет на гитаре и пианино.
"Завтра 18", – написала певица 17 декабря.
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Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года. Она сала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.