Айлиш показала, как выглядела ребенком

Американская певица Билли Айлиш по случаю своего 18-летия обнародовала архивное видео.

Американская певица Билли Айлиш разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена ребенком.

В ролике она играет на гитаре и пианино.

"Завтра 18", – написала певица 17 декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 18 tomorrow Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 17 Дек 2019 в 8:24 PST

Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года. Она сала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.