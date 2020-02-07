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"Будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине". Зеленский встретился с Конте

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Италии. Сегодня он провел переговоры с главой правительства этой страны Джузеппе Конте.

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Итальянско-украинские переговоры прошли в Риме
Итальянско-украинские переговоры прошли в Риме
Фото: president.gov.ua

Украина заинтересована в углублении отношений с правительством Италии и в развитии сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 7 февраля во время переговоров в Риме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Италия – в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более $4 млрд. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу", – заявил Зеленский.

Президент выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также к участию итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов.

"Наше правительство работает над упрощением экономических и бизнес-процессов. На этот год у нас большие планы по строительству дорог, мостов, развитию портов и аэропортов. Мы будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине и сделаем все ради безопасности их инвестиций. Давайте вместе строить в Украине и создавать рабочие места", – призвал своего собеседника Зеленский.

Стороны обсудили вопросы укрепления культурных связей и развития научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере, отмечает пресс-служба.

Глава Украинского государства поблагодарил Конте за неизменную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны премьер-министр Италии заверил в полной поддержке реформ в Украине.

В рамках визита в Италию также запланирована встреча Зеленского с президентом страны Серджо Маттареллой.

Теги: Италия, инвестиции, реформы, Владимир Зеленский, визит, Джузеппе Конте
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