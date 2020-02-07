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Американские военные ликвидировали главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" аль-Райми

В Йемене в ходе контртеррористической операции был убит лидер и основатель террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касим аль-Райми – "правая рука" главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

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Спецоперацию проводили военные США
Спецоперацию проводили военные США
Фото: SITE Intel Group / Twitter

Американские военные по указанию президента Дональда Трампа провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был убит лидер террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касим аль-Райми. Об этом Белый дом сообщил 6 февраля.

В администрации президента США назвали аль-Райми основателем организации и "правой рукой" главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири. 

"Под руководством Райми "Аль-Каида на Аравийском полуострове" совершала акты насилия в отношении гражданских лиц в Йемене, стремилась совершать и вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты", – отметили в Белом доме.

В США считают, что гибель аль-Райми ослабит и "Аль-Каиду на Аравийском полуострове", и глобальную организацию террористов.

Никаких подробностей спецоперации в Белом доме не сообщили.

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Фото: ЕРА

О смерти аль-Райми телеканал Al Arabiya сообщил еще 31 января. По его данным, террорист был убит при помощи авиаудара.

Аль-Райми стал лидером отделения международной террористической организации "Аль-Каида" в Йемене в июле 2015 года.

Аль-Райми вступил в ряды "Аль-Каиды" еще подростком и проходил подготовку в одном из тренировочных лагерей в Афганистане. Он входил в состав специальной группы, которая выполняла специальные указания бен Ладена.

Теги: США, Аль-Каида, убийство, Йемен, Белый дом, спецоперация
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