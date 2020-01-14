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Больше крови, чем на руках у Сулеймани, только у бен Ладена – Помпео

Иранский генерал Касем Сулеймани ответственен за смерть более 600 американских граждан, заявил государственный секретарь США Майк Помпео. По его словам, нет террориста, кроме главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше "американской крови".

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Помпео (на фото): После ликвидации США Сулеймани мир стал безопаснее
Помпео (на фото): После ликвидации США Сулеймани мир стал безопаснее
Фото: ЕРА

За большее количество смертей американцев, чем иранский генерал Касем Сулеймани, несет ответственность разве что главарь "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, заявил 13 января государственный секретарь США Майк Помпео. Расшифровка его выступления в Стэндфордском университете в Калифорнии опубликована на сайте Госдепартамента.

"Нет террориста, кроме Усамы бен Ладена, на руках которого больше американской крови, чем у Касема Сулеймани", – сказал американский госсекретарь.

По его словам, иранский генерал ответственен за смерть более 600 американских граждан.

Помпео подчеркнул, что после ликвидации Соединенными Штатами Сулеймани "мир стал безопаснее".

Главарь экстремистской исламской группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен был назван в США "врагом номер один" после того, как 11 сентября 2001 года вдохновляемые им террористы направили самолеты на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Жертвами терактов стали более 2900 человек. В ночь с 1-го на 2 мая 2011 года он был ликвидирован американским спецназом в Пакистане.

В ночь на 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию презиеднта США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Трамп 10 января заявил, что Сулеймани планировал нападения на четыре посольства США.

13 января генпрокурор Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани.

Теги: США, Иран, Усама бен Ладен, Майк Помпео, Касем Сулеймани
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