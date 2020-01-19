"Бум!" – "Их больше нет, сэр". Трамп рассказал подробности ликвидации Сулеймани – СМИ

По словам президента США Дональда Трампа, иранский генерал Касем Сулеймани говорил "плохие вещи" о Соединенных Штатах, сообщил канал CNN.

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед донорами Республиканской партии во Флориде 17 января рассказал подробности убийства командира элитного подразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Аудио выступления на закрытом ужине есть в распоряжении канала CNN.

Трамп заявил, что Сулеймани был "известным террористом, который был в списке", и что иранский генерал говорил "плохие вещи" о Соединенных Штатах.

Президент США подробно описал слежку за Сулеймани во время его прибытия в аэропорт Багдада. По словам Трампа, военные докладывали ему, наблюдая за происходящим через камеры, и вели обратный отсчет.

"Потом вдруг бум! "Их больше нет, сэр", – рассказал Трамп.

В ночь на 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию презиеднта США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Трамп 10 января заявил, что Сулеймани планировал нападения на четыре посольства США.

13 января генпрокурор Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани.