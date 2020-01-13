Рухани заявил, что США несут ответственность за все недавние инциденты на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что военное присутствие США в регионе привело к "гневу среди народов".

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном 12 января, что США несут ответственность за все недавние инциденты на Ближнем Востоке, информирует IRNA.

Он добавил, что удар Ирана по базе Аль-Асад был полностью законным и соответствующим уставу ООН. Операцию, в ходе которой выпустили "десятки ракет" класса "земля – земля", в Иране назвали "Мученик Сулеймани".

По словам Рухани, военное присутствие американцев в регионе привело к "гневу среди народов". Он также попросил "осудить преступления США недвусмысленным тоном".

Левен в ответ призвал Рухани провести прозрачное расследование причин крушения украинского пассажирского самолета и продолжить путь к миру.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

Трамп пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. Позднее стало известно, что расшифровка самописцев пройдет в Украине в сотрудничестве с французским Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.