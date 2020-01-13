Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран вернуться к ядерному соглашению

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили, что из причин безопасности должны обеспечить, чтобы Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили с совместным заявлением по поводу выхода Ирана из ядерной сделки. Текст обращения опубликовала 12 января пресс-служба правительства Германии.

"Мы, главы государств или правительств Франции, Германии и Великобритании, заявляем, что наши страны имеют общие интересы в области безопасности с нашими европейскими партнерами. Это включает в себя соблюдение правил нераспространения ядерного оружия и обеспечение того, чтобы Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие", – говорится в заявлении.

Лидеры стран заявили об обеспокоенности мерами, которые Тегеран принял с июля 2019 года в нарушение своих обязательств по Венскому ядерному соглашению. Они призвали Иран отозвать меры, которые противоречат соглашению, и вернуться к его полному соблюдению.

В заявлении подчеркивается, что текущие события высветили дестабилизирующую роль Ирана в регионе, и отмечается, что Меркель, Макрон и Джонсон готовы продолжать деятельность по деэскалации конфликта и возобновлению стабильности.

"Мы принимаем к сведению заявление Ирана относительно крушения рейса МАУ PS752 и обязуемся сотрудничать с Ираном в отношении дальнейших действий", – говорится в заявлении.

О полном выходе из ядерной сделки Тегеран объявил 5 января 2020 года. Решение приняли после того, как в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани.

8 января президент США Дональд Трамп призвал Великобританию, Россию, Германию и Китай отойти от того, что осталось от ядерного соглашения с Ираном.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. Позднее стало известно, что расшифровка самописцев пройдет в Украине при сотрудничестве французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде 11 января заявил, что неоднократно просил, чтобы в условиях напряженности между США и Ираном небо над страной закрыли. КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета 8 января вблизи Тегерана.

12 января командующий КСИР Хоссейн Салами на открытом заседании иранского парламента в Тегеране принес извинения за ошибку оборонной системы страны, из-за которой потерпел крушение украинский пассажирский самолет.