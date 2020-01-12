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"Мы лишь инструменты". Из Ирана эмигрировала единственная в стране женщина-призер Олимпиады

По словам Кимии Ализаде, которая в Рио-де-Жанейро завоевала для Ирана олимпийскую медаль в тхэквондо, в Иране награды ценят лишь потому, что их можно использовать в политических целях.

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Ализаде завоевала бронзовую награду на Олимпиаде 2016 года
Ализаде завоевала бронзовую награду на Олимпиаде 2016 года
Фото: kimiya.alizade / Instagram

Из Ирана эмигрировала бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Кимия Ализаде – единственная женщина, которая завоевывала для Ирана олимпийские награды. Об этом 8 января сообщило ISNA.

Агентство отметило, что Ализаде переехала в Нидерланды, планирует продолжить обучение в Европе и собирается выступить на Олимпиаде 2020 в Токио под флагом другой страны, не Ирана.

Перед этим спортсменка отсутствовала в команде Ирана на чемпионате мира.

11 января в Instagram 21-летняя Ализаде объяснила мотивы своего поступка.

"Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране... Мы инструменты", – написала она.

По словам спортсменки, иранские власти ценят только медали, которые важны для "политической эксплуатации", и при этом они унижают, заявляя, что "достоинство женщины не в том, чтобы вытягивать ноги".

Теги: Иран, Олимпиада, медали, спортсмены, женщины
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