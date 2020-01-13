Трамп не привел доказательств намерений Сулеймани атаковать четыре посольства США – глава Пентагона

Президент США Дональд Трамп 10 января заявил, что погибший в результате авиаудара американских военных иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на четыре посольства США. Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер сказал, что конкретных доказательств своим словам Трамп не представил.

Эспер: Трамп сказал, что верит в это Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп не привел конкретных доказательств о намерениях иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства. Об этом 12 января в эфире телеканала CBS News заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Президент не привел конкретных доказательств. Он сказал, что верит в это... Я не видел ни одного доказательства в отношении четырех посольств", – сказал Эспер.

Эспер подчеркнул, что разделяет точку зрения Трампа о вероятной подготовке нападений на американских дипломатов. "Именно поэтому я направил тысячи американских десантников на Ближний Восток, чтобы укрепить наше посольство в Багдаде и других городах по всему региону", – напомнил глава Пентагона.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган сообщил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани".

Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Трамп 10 января заявил, что Сулеймани планировал нападения на четыре посольства США.