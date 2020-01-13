Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Трамп не привел доказательств намерений Сулеймани атаковать четыре посольства США – глава Пентагона

Президент США Дональд Трамп 10 января заявил, что погибший в результате авиаудара американских военных иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на четыре посольства США. Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер сказал, что конкретных доказательств своим словам Трамп не представил.

Эспер: Трамп сказал, что верит в это
Эспер: Трамп сказал, что верит в это
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп не привел конкретных доказательств о намерениях иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства. Об этом 12 января в эфире телеканала CBS News заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Президент не привел конкретных доказательств. Он сказал, что верит в это... Я не видел ни одного доказательства в отношении четырех посольств", – сказал Эспер. 

Эспер подчеркнул, что разделяет точку зрения Трампа о вероятной подготовке нападений на американских дипломатов. "Именно поэтому я направил тысячи американских десантников на Ближний Восток, чтобы укрепить наше посольство в Багдаде и других городах по всему региону", – напомнил глава Пентагона.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган сообщил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани".

Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Трамп 10 января заявил, что Сулеймани планировал нападения на четыре посольства США.

Теги: США, Иран, Ближний Восток, Пентагон, посольство США, нападение, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, Марк Эспер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Орден "За заслуги перед отечеством" третьей степени", врученный Пуговкину, продалина аукционе
Орден "За заслуги перед отечеством" третьей степени", врученный Пуговкину, продалина аукционе
  Умер ударник Rush Нил Пирт
  Умер ударник Rush Нил Пирт
Звезду "Джокера" Феникса арестовали за участие в демонстрации
Звезду "Джокера" Феникса арестовали за участие в демонстрации
  Maruv обокрали в центре Киева
  Maruv обокрали в центре Киева
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS