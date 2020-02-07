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Российский медбрат похвастался в интернете, что убивает пациентов. Форумчане выяснили его личность

Следственный комитет РФ начал проверку сообщений в соцсетях о противоправных действиях медицинского работника из Кирова. Издание Readovka писало, что пользователи имиджборда "Двач" деанонимизировали форумчанина, признавшегося, что отключает от аппарата жизнеобеспечения пациентов госпиталя для ветеранов войн и "наблюдает за агонией".

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Пользователь форума уверял, что никто в отделении интенсивной терапии ничего не заподозрит
Пользователь форума уверял, что никто в отделении интенсивной терапии ничего не заподозрит
Фото: pexels.com (архив)

Пользователи российского имиджборда "Двач" вычислили личность человека, который признался на одном из форумов, что, работая в больнице, убивает пациентов. Об этом 7 февраля написало издание Readovka.

"Я медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения", – написал форумчанин.

Когда его собеседники усомнились в правдивости этих слов, мужчина прислал фото пистолета, своего рабочего костюма и бейджа, уточнив, что работает в реанимации.

Фото: 2ch.hk
Фото: 2ch.hk

"За 10+ трупов не посадили... просто отключаю от ИВЛ (искусственной вентиляции легких. – "ГОРДОН") и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается", – продолжил он.

Пользователи предположили, что преступника бы быстро вычислили.

"Не поймают, камер в палате нет, доктора заходят редко, на вход в палату магнитный замок, я продолжу делать то, что хочу, и хоть ты пеной изойди... За три года в отделении, где в месяц тушек по 10 отъезжает?" – ответил медик.

Форумчане "Двача", которые специализируются на деанонимизации, в тот же день выяснили, что один человек с именем и отчеством, указанными на фото, подходит под описание.

"Вольф Сергей Владимирович – медицинский брат-анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн, специальность: анестезиология и реаниматология. Уже написали главному этого госпиталя", – сказано в сообщении.

Readovka обратилось в госпиталь за комментарием, однако начальник учреждения отказался начинать проверку информации о медбрате-убийце.

В то же время Следственный комитет РФ по Кировской области 7 февраля сообщил, что начата "проверка по публикации СМИ по возможным противоправным действиям медицинского работника одного из медицинских учреждений города Кирова".

Вольф записал видео, на котором утверждает, что его оклеветали.

Наиболее известным медработником, совершавшим умышленные убийства пациентов реанимации, считается немец Нильс Хегель. Суд доказал 85 случаев умерщвления в 2000–2005 годах; сам Хегель признал свою вину в 100 убийствах. Он приговорен к пожизненному заключению.

Теги: Россия, медицина, убийство, ветераны, Следственный комитет РФ, соцсети, Нильс Хегель, Киров
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