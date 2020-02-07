Российский медбрат похвастался в интернете, что убивает пациентов. Форумчане выяснили его личность

Следственный комитет РФ начал проверку сообщений в соцсетях о противоправных действиях медицинского работника из Кирова. Издание Readovka писало, что пользователи имиджборда "Двач" деанонимизировали форумчанина, признавшегося, что отключает от аппарата жизнеобеспечения пациентов госпиталя для ветеранов войн и "наблюдает за агонией".

Пользователь форума уверял, что никто в отделении интенсивной терапии ничего не заподозрит Фото: pexels.com (архив)

Пользователи российского имиджборда "Двач" вычислили личность человека, который признался на одном из форумов, что, работая в больнице, убивает пациентов. Об этом 7 февраля написало издание Readovka.

"Я медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения", – написал форумчанин.

Когда его собеседники усомнились в правдивости этих слов, мужчина прислал фото пистолета, своего рабочего костюма и бейджа, уточнив, что работает в реанимации.

Фото: 2ch.hk

"За 10+ трупов не посадили... просто отключаю от ИВЛ (искусственной вентиляции легких. – "ГОРДОН") и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается", – продолжил он.

Пользователи предположили, что преступника бы быстро вычислили.

"Не поймают, камер в палате нет, доктора заходят редко, на вход в палату магнитный замок, я продолжу делать то, что хочу, и хоть ты пеной изойди... За три года в отделении, где в месяц тушек по 10 отъезжает?" – ответил медик.

Форумчане "Двача", которые специализируются на деанонимизации, в тот же день выяснили, что один человек с именем и отчеством, указанными на фото, подходит под описание.

"Вольф Сергей Владимирович – медицинский брат-анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн, специальность: анестезиология и реаниматология. Уже написали главному этого госпиталя", – сказано в сообщении.

Readovka обратилось в госпиталь за комментарием, однако начальник учреждения отказался начинать проверку информации о медбрате-убийце.

В то же время Следственный комитет РФ по Кировской области 7 февраля сообщил, что начата "проверка по публикации СМИ по возможным противоправным действиям медицинского работника одного из медицинских учреждений города Кирова".

Вольф записал видео, на котором утверждает, что его оклеветали.

К проверке Следственного комитета подключились также Прокуратура и Росздравнадзор, а Серёга тем временем записал маняоправдания. pic.twitter.com/Csm3tzogxB — Двач (@ru2ch) February 7, 2020

Наиболее известным медработником, совершавшим умышленные убийства пациентов реанимации, считается немец Нильс Хегель. Суд доказал 85 случаев умерщвления в 2000–2005 годах; сам Хегель признал свою вину в 100 убийствах. Он приговорен к пожизненному заключению.