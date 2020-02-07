В РФ подтвердили гибель депутата Госдумы Хайруллина

Депутат Госдумы, миллионер Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане. Еще два человека, находившиеся на борту, выжили.

Вертолет лежит на льду, который покрыл реку Кама Фото: 16.mchs.gov.ru

Депутат российской Госдумы, бизнесмен Айрат Хайруллин стал единственной жертвой крушения вертолета, которое произошло 7 февраля в Татарстане. Его гибель подтвердил в Facebook вице-спикер Думы Сергей Неверов.

Два других человека, находившиеся на борту вертолета Bell 407, выжили. Как сообщил "РИА Новости" представитель министерства здравоохранения Татарстана, они находятся в тяжелом состоянии, одного доставили в Республиканскую клиническую больницу Казани, второго – в райбольницу города Лаишево.

Telegram-канал Baza сообщал, что вертолет, принадлежавший Хайруллину, упал на лед реки Кама.

В 2019 году Forbes поставил 49-летнего Хайруллина на 96-е место в рейтинге российских госслужащих и депутатов с самыми большими доходами. Его состояние оценивалось в 159 млн руб. ($2,5 млн).

Он являлся депутатом Госдумы с 2003 года. С 2008 года был президентом Российского союза производителей молока.

Хайруллин представлял "Единую Россию", а его компания "Красный восток – Агро" была одним из спонсоров партии, отмечает "Русская служба BBC".