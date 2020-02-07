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Росавиация озвучила предварительную версию падения вертолета с депутатом Госдумы Хайруллиным

Предварительной причиной крушения вертолета с депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным являются плохие метеоусловия, сообщили РБК в Росавиации. Депутат погиб.

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Разбился вертолет Bell 407
Разбился вертолет Bell 407
Фото: wikipedia.org

Федеральное агентство воздушного транспорта России назвало РБК предварительную причину крушения 7 февраля в Татарстане вертолета с депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным.

"Предварительная причина – плохие метеоусловия. Росавиацией сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия", – сказал агентству представитель Росавиации.

Вертолет Bell 407 с тремя людьми на борту потерпел крушение в Татарстане в районе реки Кама. Хайруллин погиб. Двое других находятся в тяжелом состоянии.

В 2019 году Forbes поставил 49-летнего Хайруллина на 96-е место в рейтинге российских госслужащих и депутатов с самыми большими доходами. Его состояние оценивалось в 159 млн руб. ($2,5 млн).

Он являлся депутатом Госдумы с 2003 года. С 2008 года был президентом Российского союза производителей молока.

Теги: Россия, депутаты, Госдума, Татарстан, вертолет, крушение, Росавиация
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