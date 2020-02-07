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Зеленский потребовал закрыть "представительства ЛДНР" в Италии

Незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись или готовятся к открытию в некоторых городах Италии, должны быть закрыты. Об этом заявил в Риме президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский ждет реакции от Конте
Зеленский ждет реакции от Конте
Фото: ЕРА

Во время переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте украинская сторона подняла вопрос закрытия "представительств" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеинтервью, которое размещено на YouTube-канале in time Ukraine.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии. Я сообщил ему, что в ближайшее время еще одно представительство может открыться в Калабрии. Он все это записал, сказал, разберется с этим", – отметил Зеленский.

Он сказал, что теперь будет ждать звонка Конте и действий итальянской стороны.

В 2016 году боевики заявляли, что в итальянском Турине откроется "представительство ДНР". Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин назвал это сообщение провокацией, которую совершили несколько граждан Италии.

9 февраля 2019 года стало известно об открытии в Вероне "представительства ДНР". Украина направила в МИД Италии ноту протеста.

7 февраля 2020 года Зеленский прибыл в Рим с официальным визитом.

Теги: Италия, переговоры, Владимир Зеленский, ЛДНР, Джузеппе Конте
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