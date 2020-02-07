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Зеленский о Маркиве: Мы должны забрать парня

Во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте поднималась тема приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский и Конте говорили о деле Маркива
Зеленский и Конте говорили о деле Маркива
Фото: ЕРА

Вопрос возвращения в Украину бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы по делу о гибели на Донбассе фотографа Андреа Роккелли, поднимался во время украинско-итальянских переговоров на высшем уровне. Об этом заявил 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

Глава Украинского государства обратил внимание премьер-министра Италии Джузеппе Конте на это судебное решение.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", – сказал президент.

Мать Маркива поблагодарила Зеленского за его усилия по освобождению ее сына.

"Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", – сказала она.

На переговорах с Конте в июле и сентябре 2019 года Зеленский уже поднимал тему приговора Маркиву.

Нацгвардейца задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Роккелли и его российского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября Украина подала жалобу на приговор. Ее рассмотрение ожидается весной 2020 года.

Теги: Владимир Зеленский, война в Украине, Виталий Маркив, Джузеппе Конте, Андреа Роккелли
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