Зеленский о Маркиве: Мы должны забрать парня

Во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте поднималась тема приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Вопрос возвращения в Украину бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы по делу о гибели на Донбассе фотографа Андреа Роккелли, поднимался во время украинско-итальянских переговоров на высшем уровне. Об этом заявил 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

Глава Украинского государства обратил внимание премьер-министра Италии Джузеппе Конте на это судебное решение.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", – сказал президент.

Мать Маркива поблагодарила Зеленского за его усилия по освобождению ее сына.

"Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", – сказала она.

На переговорах с Конте в июле и сентябре 2019 года Зеленский уже поднимал тему приговора Маркиву.