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Эвакуированных из китайского Уханя украинцев попросят остаться на карантине – Скалецкая

Украинские власти не могут принудительно изолировать граждан, которые будут эвакуированы из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. По ее словам, процедуру эвакуации планируют организовать так, чтобы украинцы были готовы к карантину.

Скалецкая: Для принудительной изоляции на 14 дней в стране должен быть объявлен карантин
Скалецкая: Для принудительной изоляции на 14 дней в стране должен быть объявлен карантин
Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

Украинцев, которых планируют эвакуировать из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, попросят остаться на карантине после возвращения в Украину. Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила в интервью "Українській правді. Життя", опубликованном 7 февраля. 

Она отметила, что этот вопрос сейчас – самый важный для властей, "потому что опасность для окружающих существует".

"Мы хотим организовать процедуру так, чтобы при эвакуации, люди уже были готовы к карантину. Возможно, они подпишут добровольное согласие. Но мы не можем принуждать людей. Даже в США в принудительном режиме людей изолировали только на 72 часа. Для принудительной изоляции на 14 дней в стране должен быть объявлен карантин", – сказала министр. 

Глава Минздрава сообщила, что для эвакуации граждан ведомство сотрудничает с Мининфраструктуры и Министерством иностранных дел; точное количество граждан, которые будут возвращены в Украину, пока не известно. 

"Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом – по 45. Цифры меняются. К тому же, мы еще готовимся, ищем место для изоляции людей, продумываем логистику", – добавила она. 

Скалецкая отметила, что сейчас продолжаются поиски помещения под карантин, которое соответствует требованиям Минздрава.

"По опыту США, людей эвакуировали в закрытую военную часть", – сообщила министр. 

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

По состоянию на вечер 7 февраля в Китае число погибших составило 722 человека, количество подтвержденных случаев превысило 34,5 тыс. По данным ВОЗ, на 7 февраля было зафиксировано одну смерть и  270 случаев инфицирования 2019-nCoV в 24 странах за пределами Китая. 

ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем.

Теги: Украина, Китай, эвакуация, карантин, украинцы, Минздрав, Зоряна Скалецкая, здравоохранение, коронавирус 2019-nCoV, Ухань
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