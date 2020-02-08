ВОЗ: 5-го и 6 февраля зафиксировано уменьшение числа новых случаев коронавируса в Китае, но их количество снова может возрасти

Слишком большого внимания уменьшению случаев заражения новым коронавирусом в Китае пока уделять не стоит, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Число новых случаев заражения в Китае уменьшается, но снова может увеличиться, отметили в ВОЗ Фото: EPA

Число новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV снижалось два дня подряд – 5-го и 6 февраля. Об этом на пресс-конференции 7 февраля сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщила пресс-служба ВОЗ.

"За последние два дня было меньше сообщений о новых инфицированных в Китае, что является хорошей новостью, но в то же время мы предостерегаем от слишком большого внимания к этому. Цифры могут снова подняться. Как известно, эпи-кривые могут быть зигзагообразны", – сказал он.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем, в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

По состоянию на 24.00 6 февраля февраля число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек, количество инфицированных в стране составляло 31 161 человек. По состоянию на конец суток 7 февраля количество погибших увеличилось до 722, а подтвержденных случаев – до 34 546.

ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем.