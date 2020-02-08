Государственный департамент содействовал транспортировке почти 17,8 тонн пожертвованных медицинских изделий для Китая, включая маски, халаты, марлю, респираторы и другое, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США выделят до $100 млн Китаю на борьбу с новым коронавирусом. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, его заявление опубликовал сайт Госдепартамента США.

"На этой неделе Государственный департамент содействовал транспортировке почти 17,8 тонн пожертвованных медицинских изделий для Китая, включая маски, халаты, марлю, респираторы и другие жизненно важные материалы. Эти пожертвования являются свидетельством щедрости американского народа", – сказал Помпео.

По его словам, США готовы потратить до $100 млн на помощь Китаю и другим пострадавшим странам как напрямую, так и через многосторонние организации. Средства будут направлены на сдерживание и борьбу с новым коронавирусом.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем, в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

По состоянию на вечер 7 февраля в Китае число погибших составило 722 человека, количество подтвержденных случаев превысило 34,5 тыс. По данным ВОЗ, на 7 февраля были зафиксированы одна смерть и 270 случаев инфицирования 2019-nCoV в 24 странах за пределами Китая.

ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем. Сокращение наблюдалось и 6 февраля, но в организации отметили, что цифры вновь могут увеличиться.