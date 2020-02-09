В Китае придумали временное название для смертельного коронавируса

Национальная комиссия по здравоохранению Китая назвала коронавирус 2019-nCoV "новой коронавирусной пневмонией", то есть NCP.

Жертвами нового коронавируса стали более 800 человек Фото: ЕРА

В Китае чиновники Национальной комиссии по здравоохранению озвучили временное официальное название для коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого унесла жизни сотен заразившихся. Об этом 9 февраля сообщило CNN.

В агентстве отметили, что новое название было объявлено 8 февраля, оно звучит как NCP – novel coronavirus pneumonia (новая коронавирусная пневмония).

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 8 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 811 человек, подтверждено более 37 тыс. случаев заражения. За пределами Китая, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 288 случаев заболевания в 24 странах, один человек скончался.

Среди зараженных есть украинцы – в России и на круизном лайнере Diamond Princess возле берегов Японии.