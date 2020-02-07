"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни

Британская певица Кэти Прайс отказалась от встречи с поклонниками, заподозрив у себя коронавирус. Фанаты утверждают, что в этот день видели ее танцующей в клубе.

За несколько дней до отмены выступления Прайс была здорова Фото: officialkatieprice /Instagram

42-летняя британская певица, актриса и фотомодель Кэти Прайс за несколько часов до начала выступления отменила мероприятие из-за подозрений на коронавирус, сообщает The Sun.

Если подозрения подтвердятся, пишет издание, Прайс станет четвертым человеком в Великобритании, кто заразился коронавирусом.

Несмотря на это, фанаты, купившие за $103 билеты на ее выступление, не скрывали ярости из-за отмены мероприятия, сообщает таблоид. В комемментариях изданию поклонники заявили, что спустя несколько часов после отмены выступления видели ее танцующей в одном из клубов Амстердама.

Прайс опровергла слухи, записав видео – лежа в постели, певица заявила, что у нее есть свидетели недомогания.

По информации издания Mirror, подозрительные симптомы могли появиться у Прайс после возвращения из Таиланда.

Впервые о коронавирусе 30 декабря 2019 года в социальных сетях сообщил офтальмолог Ли Вэньлян, охарактеризовав его как атипичную пневмонию. Спустя месяц Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 7 февраля в Китае от коронавируса умерло 636 человек, 31 161 – инфицированы, а 1540 жителей Китая уже излечились и были выписаны.

Также коронавирусная инфекция была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

Кэти Прайс родилась в 1978 году в Англии. После окончания школы Кэти устроилась на работу в модельное агентство и взяла псевдоним Джорджан. В 2000-х годах фотографии обнаженной Прайс появлялись на обложках известных мужских журналов. В 2005 году дебютный альбом Прайс стал платиновым. В 2007 певица получила титул "Женщины года" по версии журнала Cosmopolitan.