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Коронавирус на круизном лайнере у берегов Японии. В МИД сообщили, что инфицирован украинец

По словам директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, украинец, у которого подтвердили коронавирус 2019-nCoV, является членом экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

На борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира
На борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира
Фото: ЕРА

9 февраля на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится под карантином у берегов Японии, коронавирус 2019-nCoV обнаружили у гражданина Украины. Об этом УНН сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. 

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, что находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализованным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии", – сказал он. 

По данным МИД, украинец "чувствует себя нормально", ему оказывают необходимую помощь. 

Kyodo News сообщает, что украинец входит в число шести человек, у которых сегодня подтвердили коронавирус. Речь идет еще о четырех филиппинцах и одном граждание США. Общее количество заразившихся 2019-nCoV на лайнере достигло 70 человек. 

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. По состоянию на 6 февраля, инфицированных среди украинцев не было.

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. 

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 6 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человекаподтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 216 случаев заболевания в 24 странах, один человек скончался.

Теги: коронавирус 2019-nCoV
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