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Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 908 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 40 171 к концу суток 9 февраля.

Новый коронавирус начал распространяться в январе
Новый коронавирус начал распространяться в январе
Фото: EPA

Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908 человек по состоянию на конец суток 9 февраля. Об этом 10 февраля сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

В то же время 3281 пациент был выписан из больниц.

В Гонконге было зарегистрировано 36 подтвержденных случаев, Макао – 10, на Тайване – 18. 

По состоянию на конец суток 8 февраля в Китае число жертв вируса составляло 811 человек.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зафиксировано. Но 9 февраля стало известно, что на борту круизного лайнера Diamond Princess инфицирован член экипажа, гражданин Украины. Он будет находиться в японской клинике.

Теги: Китай, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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