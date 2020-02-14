Власти Японии разрешили 11 пассажирам Diamond Princess сойти на берег

Карантин на круизном лайнере продолжается, однако 11 пожилым пассажирам с отрицательным результатом теста на коронавирус разрешили покинуть судно.

11 пассажирам, анализы которых показали отрицательные результаты на коронавирус 2019-nCoV, 14 февраля разрешили покинуть круизный лайнер Diamond Princess, стоящий на карантине в порту Иокогама в Японии. Об этом сообщило AFP.

Пожилых людей (80 лет и старше), а также пассажиров, живших в каютах без окон, вывезли на берег. Водитель автобуса, который осуществлял перевозку, был одет в защитный костюм и маску.

Карантин на Diamond Princess должен закончиться 19 февраля. Участникам круиза предписано находиться в своих каютах, носить маски и держаться на расстоянии от других пассажиров во время коротких прогулок.

13 февраля число инфицированных пассажиров и членов экипажа круизного судна выросло до 218. Двое украинцев, членов команды судна, также заразились коронавирусом, они госпитализированы. Министерство здравоохранения Японии 14 февраля сообщило, что 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины.

За исключением случаев заболевания на корабле японские власти до сих пор диагностировали болезнь Covid-19, вызываемую новым коронавирусом, у 33 человек. Одна женщина скончалась.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1380 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.