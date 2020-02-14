Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Камбодже на берег сошли пассажиры лайнера Westerdam, который не пускали к себе власти пяти стран

После исследования на коронавирус анализов 20 пассажиров круизного лайнера Westerdam, который пришвартовался 13 февраля в камбоджийском порту Сиануквиль, власти разрешили пассажирам и членам экипажа сойти на берег.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Премьер-министр Хун Сен Камбоджи поручил правительству принять меры для обеспечения возвращения пассажиров и членов экипажа в свои страны
Премьер-министр Хун Сен Камбоджи поручил правительству принять меры для обеспечения возвращения пассажиров и членов экипажа в свои страны
Фото: ЕРА

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти пяти стран, а 13 февраля приняли в Камбодже, вышли на берег в порту Сиануквиль. Об этом сообщает издание Khmer Times.

После того как судно 13 февраля пришвартовалось в порту, власти Камбоджи заявили, что по крайней мере 20 пассажиров могут быть заражены новым коронавирусом. Их анализы сразу же были направлены в Пномпень для исследования.

Сегодня стало известно, что коронавируса у них не обнаружили.

Премьер-министр Хун Сен Камбоджи поручил правительству принять все меры для обеспечения возвращения всех пассажиров и членов экипажа в свои страны, пишет издание. Чиновник лично встречал пассажиров лайнера на берегу.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля и с тех пор его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть заражены коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня.

На его борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек, число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

Теги: Камбоджа, лайнер, круиз, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Йовович: Одна из самых важных вещей для меня убедиться, что если в доме есть новый ребенок, это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя незамеченными
Йовович: Одна из самых важных вещей для меня – убедиться, что если в доме есть новый ребенок, это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя незамеченными
  Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.
  Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.
"Давно хотела под ноль". Мозговая показала свою новую прическу
"Давно хотела под ноль". Мозговая показала свою новую прическу
  No Time To Die. Билли Айлиш презентовала саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Аудио
  No Time To Die. Билли Айлиш презентовала саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS