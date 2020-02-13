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Медики в Камбодже подозревают, что 20 человек на круизном судне Westerdam заражены коронавирусом

Сегодня круизный лайнер Westerdam, который провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в пропуске в свои порты, прибыл в Камбоджу. Власти страны готовы отпустить находящихся на его борту людей на берег только после медицинского обследования.

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Камбоджийские медики проведут обследование всех пассажиров и членов экипажа судна
Камбоджийские медики проведут обследование всех пассажиров и членов экипажа судна
Фото: ЕРА

Власти Камбоджи заявили, что по крайней мере 20 пассажиров круизного судна Westerdam, которое пришвартовалось сегодня в порту Сиануквиль, могут быть заражены новым коронавирусом. Об этом сообщает издание Khmer Times.

Образцы крови этих людей будут доставлены в столицу страны Пномпень для проведения исследования.

До тех пор, пока медицинское обследование всех находящихся на борту людей не будет проведено, им не разрешат сойти на берег, пишет издание.

Свою работу на борту уже начала группа, в которую входит иммиграционная полиция и медики.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, и с тех пор его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня.

На его борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

Теги: медицина, полиция, Камбоджа, лайнер, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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