Врачи изменили систему диагностики, и количество зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч

За последние сутки в Китае от коронавируса умерло 242 человека, общее число жертв достигло 1369.

В китайской провинции Хубэй за сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания новым коронавирусом. Об этом 13 февраля сообщило Xinhuanet, ссылаясь на местные органы по делам здравоохранения.

Число зараженных увеличилось из-за использования другого метода тестирования – компьютерной томографии.

За сутки от болезни скончалось 242 человека. Отмечается, что это самый высокий прирост смертей.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса в мире, сообщает, что всего от вируса умерло 1369 человек, при этом 6017 инфицированных выздоровели.

Всего в мире коронавирусом заболело более 60 тыс. человек, из них более 50 тыс. находится в Китае.