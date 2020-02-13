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Врачи изменили систему диагностики, и количество зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч

За последние сутки в Китае от коронавируса умерло 242 человека, общее число жертв достигло 1369.

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Более 6 тыс. инфицированных коронокавирусом удалось выздороветь
Более 6 тыс. инфицированных коронокавирусом удалось выздороветь
Фото: ЕРА

В китайской провинции Хубэй за сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания новым коронавирусом. Об этом 13 февраля сообщило Xinhuanet, ссылаясь на местные органы по делам здравоохранения.

Число зараженных увеличилось из-за использования другого метода тестирования – компьютерной томографии.

За сутки от болезни скончалось 242 человека. Отмечается, что это самый высокий прирост смертей.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса в мире, сообщает, что всего от вируса умерло 1369 человек, при этом 6017 инфицированных выздоровели.

Всего в мире коронавирусом заболело более 60 тыс. человек, из них более 50 тыс. находится в Китае.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Китай, вирус, пневмония, болезнь, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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