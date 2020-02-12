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В Китае пропал журналист, который освещал вспышку коронавируса. Его не могут найти уже шесть дней

Комитет по защите журналистов и исполнительная комиссия Конгресса США по Китаю призвали китайские власти сообщить о местонахождении журналиста и блогера Чэнь Цюши, который не выходил на связь с 6 февраля.

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Цюши пропал после того, как рассказывал, что больницам не хватает ресурсов для лечения пациентов, заразившихся 2019-nCoV
Цюши пропал после того, как рассказывал, что больницам не хватает ресурсов для лечения пациентов, заразившихся 2019-nCoV
Фото: ЕРА

В китайском городе Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, пропал журналист и блогер Чэнь Цюши, сообщил Комитет по защите журналистов (CPJ) 10 февраля.

Цюши отправился из Пекина в Ухань 24 января, в последний раз он выходил на связь с близкими 6 февраля. Блогер тогда рассказал матери, что намерен снять сюжет о временной больнице, построенной китайскими властями специально для лечения пациентов, заразившихся 2019-nCoV. 

Журналист вел блог в Twitter и YouTube, где у него более 250 тыс. и 400 тыс. подписчиков соответственно. В своих видео Цюши рассказывал, что местным больницам не хватает ресурсов и они с трудом справляются с количеством пациентов, нуждающихся в лечении, отмечает CPJ.

Аккаунты журналиста продолжает вести человек, который назвал себя другом Цюши и отказался раскрывать свое имя, отмечает комитет. 9 февраля он сообщил CPJ, что информации о местонахождении блогера нет. 

Комитет призвал власти Китая "немедленно сообщить, где находится журналист, и обеспечить возможность СМИ освещать вспышку коронавируса в Ухане, не опасаясь возмездия". 

11 февраля в Twitter Цюши было обнародовано сообщение, в котором говорится, что он передал пароли от своих аккаунтов друзьям, которые находятся за рубежом. 

"Если я не свяжусь с ними в течение 12 часов, они поменяют пароли... В случае ареста меня могут заставить удалить все мои видео в YouTube и Twitter", – сказано в заявлении. 

Исполнительная комиссия Конгресса США по Китаю 11 февраля в Twitter выступила с призывом раскрыть местонахождение и освободить Цюши. 

В Twitter журналиста сегодня сообщили, что его не могут найти уже шесть дней. 

Все видео Цюши на китайском. Канал Deutsche Welle перевел отрывки его роликов, записанных в Ухане, и обнародовал их в Twitter.  

В первом видео блогер говорил, что не мог не приехать в город, где произошла катастрофа.

"Я боюсь. Передо мной – вирус, за мной – представители администрации и правопорядка Китая. Пока я буду оставаться в городе, я буду освещать только то, что я вижу, и то, что слышу", – сказал Цюши со слезами на глазах в одном из последних видео. 

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Общее число инфицированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находится 8204 человека.

Теги: Китай, больница, журналисты, блогеры, блог, власть, Комитет по защите журналистов, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, коронавирус
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