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ВОЗ назвала болезнь, вызываемую новым коронавирусом, Covid-19

Болезнь, которую вызывает новый коронавирус, будет называться Covid-19, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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От нового коронавируса в мире умерли более тысячи человек
Фото: ЕРА

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил 11 февраля, как будет официально называться вызываемая коронавирусом 2019-nCoV болезнь. Об этом информирует Twitter ВОЗ.

"Теперь у нас есть название для болезни, вызываемой, коронавирусом 2019-nCoV – Covid-19. Я произнесу это по буквам: COVID дефис один девять", – сказал он.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 11 февраля количество жертв вируса в Китае составило 1016 человек, всего заболели 42 638 жителей. Среди заразившихся коронавирусом 2019-nCoV – двое граждан Украины, членов экипажа лайнера Diamond Princess. Судно находится на карантине в японском порту Иокогама.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине исследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV образцы пяти человек, которые вернулись из Китая.

Теги: медицина, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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