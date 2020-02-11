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Радуцкий: У нас в стране карантин не объявлен, поэтому насильно в медучреждениях никого из тех, кого эвакуируют из Китая, держать не будут

В Украине все готово для встречи самолета с украинскими гражданами, которых эвакуируют из Китая из-за распространения коронавируса, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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Радуцкий: Сейчас готовятся списки пассажиров для вылета из Китая
Радуцкий: Сейчас готовятся списки пассажиров для вылета из Китая
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Украинцев, которых эвакуируют из Китая из-за распространения коронавируса, не будут насильно держать на карантине в украинских медучреждениях, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Сейчас готовятся списки пассажиров для вылета из Китая. Они находятся в разных провинциях страны и еще должны дать согласие на возвращение в Украину. Их попросили передать копии паспортов. Сегодня Украина получила все разрешения на вылет самолета, на дозаправку и на посадку. МИД проделал большую работу, чтобы добиться этих разрешений. Нашли перевозчика, который согласился лететь в Китай. Далеко не каждая авиакомпания на это готова. Мы же не отправим туда военный борт. В Украине для встречи этого самолета все подготовлено. Максимально ограничено число людей, которые будут в контакте с эвакуируемыми, в том числе и на борту самолета. Также в Киеве подготовлены лечебные учреждения, куда отправят на карантин прилетевших из Китая. Точной даты вылета этого самолета пока нет – он может отправиться в Украину даже сегодня. Но это еще неизвестно. В любом случае, борт не может просто там стоять. Когда он прилетит в Китай, пассажиры уже должны быть готовы", – отметил нардеп.

По его словам, в Украине уже подготовлено 5,7 тыс. коек для людей, которые могут быть заражены коронавирусом.

"Это очень кропотливая работа, тут не нужно спешить. Никто не будет подвергать опасности и людей, которых эвакуируют из Китая, и Украину. Мы будем действовать так же, как и те страны, которые своих граждан уже эвакуировали. То есть сейчас идет подготовка, чтобы минимизировать риски заражения людей в Украине. У нас в стране карантин не объявлен, поэтому насильно никого из тех, кого эвакуируют из Китая, держать не будут. Но, разумеется, им лучше побыть на карантине в специально выделенных инфекционных отделениях. Там есть все условия, персонал также специально подготовлен. Это позволит ограничить контакты – а значит, и распространение вируса. Если, конечно, не дай Бог, кто-то из наших граждан его сюда завезет. Да, мы не можем их не эвакуировать из Китая, но и подвергать опасности Украину тоже права не имеем. Всего по стране у нас подготовлено 5,7 тыс. коек для людей, которые могут быть заражены коронавирусом. Помимо них, есть койки второго, третьего резерва и так далее", – подчеркнул Радуцкий.

8 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая говорила, что точное количество граждан, которые будут возвращены в Украину, пока неизвестно. "Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом – по 45. Цифры меняются", – отмечала она. Посольство Украины в Китае объявило, что эвакуация пройдет 11 февраля

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 11 февраля, количество жертв вируса в Китае составило 1016 человек, всего заболели 42 638 жителей.

Среди заразившихся коронавирусом 2019-nCoV – двое граждан Украины, членов экипажа лайнера Diamond Princess. Судно находится на карантине в японском порту Иокогама. 

Сегодня на брифинге Скалецкая заявила, что в Украине исследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV образцы пяти человек, которые вернулись из Китая.

Теги: Украина, Китай, Михаил Радуцкий, инфекция, Зоряна Скалецкая, коронавирус 2019-nCoV
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