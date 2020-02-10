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Коронавирус на круизном лайнере. Всем пассажирам пообещали компенсацию расходов и бесплатную путевку

Деньги за путешествие и услуги на борту лайнера Diamond Princess, где объявили карантин из-за коронавируса, вернут пассажирам в полном объеме. На гонораре команде это не скажется, пообещали в компании Princess Cruises, которая организовала круиз.

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Организаторы тура обещают не взимать дополнительную плату за услуги на борту Diamond Princess за время карантина
Организаторы тура обещают не взимать дополнительную плату за услуги на борту Diamond Princess за время карантина
Фото: ЕРА

Стоимость путешествия на океанском лайнере Diamond Princess, где объявлен карантин из-за вспышки коронавируса, возместят всем пассажирам в полном объеме. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба компании Princess Cruises, являющаяся оператором тура.

"Из-за чрезвычайной ситуации на борту Diamond Princess компания возместит всю стоимость круиза для всех гостей, включая авиабилеты, проживание в гостинице, наземный проезд, предоплаченные экскурсии, чаевые и т.д.", – говорится в сообщении.

Кроме того, Princess Cruises не будет взимать дополнительную плату за услуги на борту Diamond Princess, оказанные после номинального окончания тура.

В качестве компенсации неудобств оператор обещает каждому пассажиру еще один бесплатный тур аналогичной стоимости.

При этом всем членам команды выплатят оговоренные суммы за выполненную работу, отметила круизная компания.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от японского порта Иокогама, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Все украинцы являются членами экипажа. Двое из них уже заразились коронавирусом, они госпитализированы.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

ВОЗ сообщала, что к 9 февраля за пределами КНР заболели 307 человек, один скончался.

Теги: Япония, ВОЗ, карантин, круиз, расходы, круизный лайнер, коронавирус 2019-nCoV
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