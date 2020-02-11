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В Украине на наличие нового коронавируса проверяют пять человек – Скалецкая

Министерство здравоохранения Украины мониторит ситуацию с возможным заражением украинцев новым китайским коронавирусом – держит связь с людьми, которые возвращаются из Китая, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Скалецкая: Есть три человека, которые обратились за помощью
Скалецкая: Есть три человека, которые обратились за помощью
Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

Сейчас в Украине исследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV образцы пяти человек, которые вернулись из Китая. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, пишет "Укринформ".

"На сегодня у нас есть постоянный мониторинг лиц, которые возвращаются из Китая. Мы держим с ними постоянную телефонную связь, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые обратились за помощью. У них и еще двух контактных лиц взяты материалы для обследования и исследования. Таким образом, есть пять человек, которых мы проверяем на коронавирус", – сказала Скалецкая.

По ее словам, с 30 января – со дня, как Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендацию странам усилить системы здравоохранения для противодействия распространению нового коронавируса – правительство Украины постоянно ведет подготовительные мероприятия, анализ, мониторинг заведений, систем реагирования, а также готово к изоляции тех людей, у которых будет выявлен новый коронавирус.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 11 февраля, количество жертв вируса в Китае составило 1016 человек, всего заболели 42 638 жителей.

Среди заразившихся коронавирусом 2019-nCoV – двое граждан Украины, членов экипажа лайнера Diamond Princess. Судно находится на карантине в японском порту Иокогама. 

Теги: Украина, Китай, Минздрав, Зоряна Скалецкая, здравоохранение, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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